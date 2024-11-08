Новую форму получили работники скорой помощи в Нижегородской области

Работники службы скорой медицинской помощи Нижегородской области получили новую форму, выполненную в едином стиле. По информации министерства здравоохранения региона, бригады получили 2840 комплектов зимней и летней спецодежды.
Каждый сотрудник скорой помощи, работающий на выездах, получает летние куртку и брюки, утеплённые куртку и брюки на зиму, рубашку с короткими рукавами, зимнюю шапку и бейсболку. На одежде используются световозвращающие элементы, на груди пришиты шевроны с должностью и фамилией сотрудника.
Вся форма пошита российским производителем из отечественных тканей.