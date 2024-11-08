Обустройство пешеходной зоны завершили на улице Кирова в Братске

В Братске привели в порядок пешеходную зону на улице Кирова на участке от Мира до Депутатской. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Ремонт провели впервые за 20 лет. За это время качество асфальтового покрытия испортилось, разрушились клумбы, фонтан и другие архитектурные формы.
Ремонт проводили впервые за 20 лет. Фото: администрация Братска.
— Здесь применили многие новые технические решения, установили арт-объекты «Шишка» и «Куб». Работы приняты, есть небольшие замечания, которые подрядчик устранит. Мы и дальше продолжим благоустройство нашего города, — прокомментировал мэр Александр Дубровин.
Установили арт-объекты. Фото: администрация Братска.
Специалисты заменили дорожное покрытие, установили светящиеся скамьи, урны, столы, информационные стенды, отремонтировали фонтан и клумбы, установили сценическую площадку и засеяли газоны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимской районной больнице продолжается капремонт.