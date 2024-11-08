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В Роспотребнадзоре опровергли слухи о заболевании вирусом Коксаки в Таганроге

Информацию о появлении вируса Коксаки в детсадах Таганрога не подтвердили.
Источник: Комсомольская правда

Вирус Коксаки в детских садах Таганрога не регистрировали. Об этом сегодня, 8 ноября, со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.

— Информация о регистрации в детсадах вируса Коксаки не подтверждается. По состоянию на 8 ноября 2024 года случаев заболеваний в городе не зарегистрировано, — информируют в минздраве региона.

Напомним, Коксаки относят к группе энтеровирусных инфекций.

По данным Роспотребнадзора, около половины заразившихся переносят заболевание бессимптомно, в остальных случаях появляются температура, рвота, диарея, судороги, сонливость, боли в горле, в груди или животе, головные боли, высыпания (на коже или во рту).

Заболевание может приводить к осложнениям: вирусному менингиту, инфекциям головного мозга и сердечной мышцы (энцефалиту и миокардиту).

В группе риска находятся дети всех возрастов, люди старше 60 лет, а также онкологические больные и ВИЧ-инфицированные.

Всем советуют регулярно мыть руки с мылом, мыть овощи и фрукты, питаться термически обработанными продуктами и пить бутилированную воду. Нельзя допускать контактов с заболевшими, особенно с теми, у кого есть сыпь.