Стали известны условия для увеличения поддержки гандбольного клуба Воронеж

Гандбольный клуб «Воронеж» анонсировал на субботу, 9 ноября, официальное заявление по ситуации, сложившейся из-за финансовых проблем. Ранее спортсмены сообщили, что уже несколько месяцев не получали зарплату. Клуб вновь намекает на возможность завершения выступления в Суперлиге. По данным источника РИА «Воронеж» в министерстве спорта Воронежской области, власти сейчас изучают возможность увеличить объемы поддержки гандбольного клуба. Сумма может составить несколько десятков миллионов рублей. От руководства клуба при этом требуется соблюдение ряда условий.
ГК должен показать свою работу со спонсорами — обеспечить за их счет долю примерно в 60% от общего бюджета. По словам собеседника РИА «Воронеж», речь об этом условии шла еще в начале сезона Суперлиги. Когда клуб его выполнит, все обязательства будут подтверждены, и средства спонсоров дойдут до команды, руководство области запустит необходимые процедуры со своей стороны.
В качестве примера организации сотрудничества источник назвал футбольный клуб «Факел», который работает с региональной властью по прозрачным, паритетным условиям. Учитывая это, собеседник РИА «Воронеж» посчитал обозначенные выше требования справедливыми.
Ранее ГК «Воронеж» объявил, что директор клуба Александр Стребков готов передать команду во владение Воронежской области «для сохранения лица региона и продолжения существования коллектива в чемпионате России». Любые документы якобы будут подписаны по первому требованию.
Справка РИА «Воронеж»
В апреле 2024 года гандбольный клуб «Воронеж» досрочно обеспечил себе чемпионство в Высшей лиге и выход в Суперлигу после двух побед над ЦСКА-2. Перед стартом сезона клуб провел ребрендинг, получив новый узнаваемый стиль. Матчи, которые должны были состояться в августе и первой половине сентября на домашней площадке воронежцев, из-за переноса прошли на выезде. Поэтому в новом Дворце спорта имени Василия Меркулова на проспекте Патриотов команда первый раз сыграла 28 сентября и одержала победу — первую в сезоне.
По итогам первой части сезона Суперлиги-2024/2025 команда в 11 матчах одержала три победы, три игры закончила вничью и потерпела пять поражений. Воронежские гандболисты забросили 323 мяча и пропустили 351. Набрав девять очков, ГК «Воронеж» расположился на 9-й строчке в турнирной таблице. РИА «Воронеж» писало, что в заключительном матче круга воронежцы сыграли вничью (24:24) с ГК «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.