Стали известны условия для увеличения поддержки гандбольного клуба Воронеж

В апреле 2024 года гандбольный клуб «Воронеж» досрочно обеспечил себе чемпионство в Высшей лиге и выход в Суперлигу после двух побед над ЦСКА-2. Перед стартом сезона клуб провел ребрендинг, получив новый узнаваемый стиль. Матчи, которые должны были состояться в августе и первой половине сентября на домашней площадке воронежцев, из-за переноса прошли на выезде. Поэтому в новом Дворце спорта имени Василия Меркулова на проспекте Патриотов команда первый раз сыграла 28 сентября и одержала победу — первую в сезоне.