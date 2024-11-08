Еще один ФОК построят в Нижнем Новгороде до конца 2026 года

Информацией об этом поделились в Минспорте региона.
Строительство спортивного центра в Нижегородском районе началось еще 10 лет назад. Однако, после признания компании-подрядчика банкротом в 2021, объект передали в управление Правительства.
В мае текущего года на строительной площадке снесли прошлую, незавершенную конструкцию и сняли «недострой» с кадастрового учета.
Сейчас концессионер разрабатывает проект по возведению нового комплекса.
Ранее мы рассказывали о том, что на сайте Правительства Нижегородской области опубликована информация об единовременном открытии семи спортивных залов в школах после ремонта.