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Еще один ФОК построят в Нижнем Новгороде до конца 2026 года

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Родионова в Нижнем Новгороде.

Информацией об этом поделились в Минспорте региона.

Строительство спортивного центра в Нижегородском районе началось еще 10 лет назад. Однако, после признания компании-подрядчика банкротом в 2021, объект передали в управление Правительства.

В мае текущего года на строительной площадке снесли прошлую, незавершенную конструкцию и сняли «недострой» с кадастрового учета.

Сейчас концессионер разрабатывает проект по возведению нового комплекса.

Ранее мы рассказывали о том, что на сайте Правительства Нижегородской области опубликована информация об единовременном открытии семи спортивных залов в школах после ремонта.

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