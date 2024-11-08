Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшие фото 8 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Мальчик ждет своей очереди у скважины, чтобы набрать питьевой воды в зимбабвийской Марондере.

Источник: Reuters

29-летняя Рабаб аль-Хадж Юсеф играет с ребенком в школе, превращенной в приют для перемещенных лиц, где сотрудники Relief International оказывают медицинскую помощь в районе Западная Бекаа, Ливан.

Источник: Reuters

Лошади в загоне на ферме «Свонхилл». 14 тысяч жителей Южной Калифорнии экстренно эвакуировали: в регионе уже несколько дней бушует разрушительный лесной пожар.

Источник: AP 2024

Бойцы пятого батальона военного подразделения по чрезвычайным ситуациям UME используют каноэ для поиска тел, смытых наводнением на окраине Валенсии.

Источник: AP 2024

Сотрудники администрации Дели распыляют химикаты для растворения токсичной пены на реке Ямуна.

Источник: IMAGO/Hindustan Times/TASS

Слой пепла на улице из-за ночного пеплового выброса из вулкана Шивелуч на территории камчатского поселка Усть-Камчатск. Активность на вулкане была зафиксирована вечером 7 ноября, когда Шивелуч выбросил пепел на высоту до 11 км.

Источник: Екатерина Матвеева/ТАСС