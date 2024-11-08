Лучшие фото 8 ноября

Мальчик ждет своей очереди у скважины, чтобы набрать питьевой воды в зимбабвийской Марондере.
29-летняя Рабаб аль-Хадж Юсеф играет с ребенком в школе, превращенной в приют для перемещенных лиц, где сотрудники Relief International оказывают медицинскую помощь в районе Западная Бекаа, Ливан.
Лошади в загоне на ферме «Свонхилл». 14 тысяч жителей Южной Калифорнии экстренно эвакуировали: в регионе уже несколько дней бушует разрушительный лесной пожар.
Бойцы пятого батальона военного подразделения по чрезвычайным ситуациям UME используют каноэ для поиска тел, смытых наводнением на окраине Валенсии.
Сотрудники администрации Дели распыляют химикаты для растворения токсичной пены на реке Ямуна.
Слой пепла на улице из-за ночного пеплового выброса из вулкана Шивелуч на территории камчатского поселка Усть-Камчатск. Активность на вулкане была зафиксирована вечером 7 ноября, когда Шивелуч выбросил пепел на высоту до 11 км.