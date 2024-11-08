Лучшие фото 8 ноября

Слой пепла на улице из-за ночного пеплового выброса из вулкана Шивелуч на территории камчатского поселка Усть-Камчатск. Активность на вулкане была зафиксирована вечером 7 ноября, когда Шивелуч выбросил пепел на высоту до 11 км.