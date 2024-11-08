Петербуржцев предупредили о повышении пошлины на развод с 1 января

С 1 января 2025 года увеличатся размеры госпошлин за услуги, которые представляют органы ЗАГС. Например, расторжение брака при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, подорожает до пяти тысяч рублей. В эту же сумму обойдется развод в судебном порядке. При этом госпошлину в обоих случаях надо будет заплатить и мужу, и жене. Об этом предупредили в Комитете по делам ЗАГС Петербурга.