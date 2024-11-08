Петербуржцев предупредили о повышении пошлины на развод с 1 января

С 1 января 2025 года увеличатся размеры госпошлин за услуги, которые представляют органы ЗАГС. Например, расторжение брака при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, подорожает до пяти тысяч рублей. В эту же сумму обойдется развод в судебном порядке. При этом госпошлину в обоих случаях надо будет заплатить и мужу, и жене. Об этом предупредили в Комитете по делам ЗАГС Петербурга.
— Госпошлина за государственную регистрацию перемены имени с начала следующего года будет составлять пять тысяч рублей. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств будет обходиться в 700 рублей. За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния придется заплатить 500 рублей, а за выдачу справок из архива — 350 рублей.
При этом без изменений останутся госпошлины за регистрацию заключения брака, установление отцовства, истребование документов с территории иностранного государства, а также расторжение брака, если один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок более трех лет. Размер платы во всех случаях составит 350 рублей.