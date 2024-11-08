В Челябинской области с 9 ноября стартует горнолыжный сезон

В эти выходные в Челябинской области открываются сразу два горнолыжных комплекса. 9 ноября начинают работать трассы на ГЛК «Банное», а 10 ноября — в «Солнечной долине».
По информации руководства «Солнечной долины», в выходные будет доступна большая часть первой трассы, два бугельных подъемника, учебная трасса и склон с бесплатными ленточными подъемниками у ски-центра. Также начнет работу прокат оборудования. Инструкторы будут готовы помочь всем желающим освоить горные лыжи и сноубординг.
Точные даты открытия других горнолыжных комплексов пока не объявлены, но они уже начинают подготовку к приему любителей активного отдыха на склоне.