В Челябинской области с 9 ноября стартует горнолыжный сезон

По информации руководства «Солнечной долины», в выходные будет доступна большая часть первой трассы, два бугельных подъемника, учебная трасса и склон с бесплатными ленточными подъемниками у ски-центра. Также начнет работу прокат оборудования. Инструкторы будут готовы помочь всем желающим освоить горные лыжи и сноубординг.