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В Челябинской области с 9 ноября стартует горнолыжный сезон

Горнолыжные комплексы Челябинской области объявляют о начале сезона.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные в Челябинской области открываются сразу два горнолыжных комплекса. 9 ноября начинают работать трассы на ГЛК «Банное», а 10 ноября — в «Солнечной долине».

По информации руководства «Солнечной долины», в выходные будет доступна большая часть первой трассы, два бугельных подъемника, учебная трасса и склон с бесплатными ленточными подъемниками у ски-центра. Также начнет работу прокат оборудования. Инструкторы будут готовы помочь всем желающим освоить горные лыжи и сноубординг.

Точные даты открытия других горнолыжных комплексов пока не объявлены, но они уже начинают подготовку к приему любителей активного отдыха на склоне.