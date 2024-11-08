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Дэйв Мастейн из Megadeth объяснил, почему снова исполняет трек The Conjuring

По этой причине музыкант решил снова играть ее на концертах. До этого ему казалось, что композиция может оказать плохое влияние на молодых поклонников коллектива из-за ее противоречивого текста.

Источник: Звук

По этой причине музыкант решил снова играть ее на концертах. До этого ему казалось, что композиция может оказать плохое влияние на молодых поклонников коллектива из-за ее противоречивого текста.

«Структура песни не соответствовала тому, что я о ней думал. В ней нет ничего вводящего в заблуждение», — поделился музыкант в подкасте «Steve-O's Wild Ride!». Дэйв уточнил, что пришел к такому заключению после долгих размышлений и молитв.

В лирике сингла 1986 года есть, например, слова: «Добро пожаловать в нашу кровавую секту!» и «Я адвокат дьявола». В 2018-м Megadeth исполнили The Conjuring впервые с 2001-го в чешском городе Пльзень на разогреве у Judas Priest.

В июне басист группы Джеймс Ломенцо заявил, что команда находится в процессе записи своего 17-го альбома.