Ночные заморозки до −4 градусов ожидаются в Ростовской области на выходных, 9 и 10 ноября. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
10 ноября ночью прогнозируют от 0 до +5 градусов, при прояснениях до −3−4, днем будет +4−9. Ветер сохранится северной четверти 5−10 м/с. Ночью и утром местами возможен туман.
11 ноября ночью обещают +0−5 градусов, при прояснениях до −3, днем — около +3−8 градусов. Ветер — северный и северо-восточный 5−10 м/с. В светлое время суток местами могут пройти небольшие дожди.