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Заморозки до −4 градусов ожидаются в Ростовской области на выходных

Стало известно, какая погода будет на выходных в Ростовской области.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 72% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Ночные заморозки до −4 градусов ожидаются в Ростовской области на выходных, 9 и 10 ноября. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

10 ноября ночью прогнозируют от 0 до +5 градусов, при прояснениях до −3−4, днем будет +4−9. Ветер сохранится северной четверти 5−10 м/с. Ночью и утром местами возможен туман.

11 ноября ночью обещают +0−5 градусов, при прояснениях до −3, днем — около +3−8 градусов. Ветер — северный и северо-восточный 5−10 м/с. В светлое время суток местами могут пройти небольшие дожди.