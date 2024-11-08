Милиция со стрельбой задержала пьяного водителя в Мозыре

Пьяный водитель в Мозыре пытался скрыться от ГАИ, чтобы его остановить правоохранителям пришлось использовать оружие.
Как рассказали в милиции, некоторое время назад сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль марки Ford, двигавшийся по райцентру. Милиционеры подали сигнал об остановке водителю Ford, однако сидевший за рулем его проигнорировал и, напротив, ускорился. Началось преследование, в ходе которого нарушитель вел себя агрессивно, создавал реальную угрозу участникам дорожного движения.
Когда он уже выехал за пределы Мозыря, сотрудники ГАИ приняли решение об использовании табельного оружия для остановки машины.
— После неоднократных предупреждений милиционер произвел выстрел в воздух, а затем — прицельный по колесам, авто остановилось, — рассказали правоохранители.
Как выяснилось, за рулем находился 32-летний житель Мозыря, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Это было подтверждено по итогам медосвидетельствования: в крови у фигуранта обнаружено 1,9 промилле алкоголя.
Милиционеры составили в отношении нарушителя 9 административных материалов, мужчина оштрафован на 200 базовых величин, по состоянию на 8 ноября 2024 года это 8 тысяч рублей.
Его автомобиль изъят, нарушитель лишен прав управления всеми видами транспорта сроком на 5 лет.
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