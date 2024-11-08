Милиция со стрельбой задержала пьяного водителя в Мозыре

Как рассказали в милиции, некоторое время назад сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль марки Ford, двигавшийся по райцентру. Милиционеры подали сигнал об остановке водителю Ford, однако сидевший за рулем его проигнорировал и, напротив, ускорился. Началось преследование, в ходе которого нарушитель вел себя агрессивно, создавал реальную угрозу участникам дорожного движения.