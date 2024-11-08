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Корова напала на двухлетнюю девочку во время выгула в Боханском районе

Хозяин животного выплатит моральную компенсацию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Боханского района выплатить моральную компенсацию за то, что его корова напала на девочку. Об этом сообщает ИА Байкал-24 со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

— В августе 2024 года на одной из улиц в деревне Вершина животное во время бесконтрольного выпаса набросилось на двухлетнюю девочку, ребенок получил травмы, — рассказывают в агентстве.

Мама пострадавшей девочки обратилась с жалобой, после чего прокуратура направила исковое заявление. Суд принял решение взыскать с владельца животного 30 тысяч рублей. После того, как решение вступит в законную силу, стражи порядка проконтролируют его исполнение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что у жителя Бурятии раковая опухоль выросла до огромных размеров. На шее как-будто появилась «вторая голова», которая не позволяла нормально двигаться и дышать.