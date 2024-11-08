Петербург идет на рекорд: турпоток 2024 года может превысить 10 млн человек

Большой туристический сезон в Петербурге, который традиционно приходится на летние месяцы, завершен. Он действительно получился грандиозным: поток туристов в Северную столицу превзошел все ожидания городских властей. По итогам трех первых кварталов в прошлом году к нам прибыли 7,8 млн гостей. Сейчас — 8,7 млн. Рост — 11,5 процента. И если так пойдет дальше — речь про ноябрь и декабрь — по итогам года мы получим 10,5 млн туристов и превысим рекордный уровень 2019 года.