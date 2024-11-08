Петербург идет на рекорд: турпоток 2024 года может превысить 10 млн человек

Большой туристический сезон в Петербурге, который традиционно приходится на летние месяцы, завершен. Он действительно получился грандиозным: поток туристов в Северную столицу превзошел все ожидания городских властей. По итогам трех первых кварталов в прошлом году к нам прибыли 7,8 млн гостей. Сейчас — 8,7 млн. Рост — 11,5 процента. И если так пойдет дальше — речь про ноябрь и декабрь — по итогам года мы получим 10,5 млн туристов и превысим рекордный уровень 2019 года.
Чем в этом году Петербург удивлял путешественников, и какие планы у города на следующий год — об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78», подводя итоги турсезона в Северной столице.
— Президент России поставил задачу к 2030 году довести долю туризма до 5% ВВП, — напомнил зрителям Александр Беглов. — Чтобы решить ее на уровне города, Петербургу необходимо, прежде всего, поднять долю зарубежных гостей во въездном турпотоке до 20−30%.
Сейчас основным резервом увеличения турпотока в Петербурге являются иностранные туристы. И как подчеркнул глава города, для их привлечения в бюджете 2025−2027 гг. предусмотрены средства на расширение отраслевых контактов с дружественными странами и продвижение Петербурга на международных туристических ярмарках.
— За последний месяц на берегах Невы побывали представители туроператоров Узбекистана, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
Но что самое удивительное. Если в предыдущие года туристы ехали в Санкт-Петербург ради Эрмитажа, Русского музея, Царского Села, Петергофа, то сегодня картина кардинально изменилась. Список классических достопримечательностей дополнен новыми культурными площадками, зонами креативной индустрии, объектами современного искусства и другими точками притяжения «Новой туристской географии».
— Раньше доля возвратных туристов не превышала 18%, — сказал Александр Беглов. — Сейчас каждый второй турист заявляет о желании вернуться в наш город! Нам удалось изменить сложившееся представление о Петербурге, как о застывшем городе-музее. Мы сделали событийный туризм важным фактором привлечения новых гостей. Только с 2021 по 2023-й годы — на треть расширили календарь. В нем уже более 500 мероприятий.
В Смольном уверены: превращению туризма в один из локомотивов развития Северной столицы будет способствовать строительство всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина» по Президентскому проекту «Пять морей и озеро Байкал». Также город продолжит расширять линейку предложения в туристической отрасли. В том числе развивать программы «Серебряного ожерелья России» и другие совместные проекты с соседними регионами в рамках СЗФО.
КСТАТИ.
Более половины гостей Петербурга (53%) — это семьи с детьми.
8% турпродуктов связаны с патриотической тематикой. Они включают посещение Пискаревки и экспозиций Ленрезерва, Музея блокады и его филиалов, военной выставки на Ленфильме.