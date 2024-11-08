Омич за 1 рубль продает билеты на домашние матчи «Авангарда»

Похоже, омичи начинают избавляться от билетов и абонементов на матчи «Авангарда». Так, один из продавцов, как указано в объявлении, готов отдать билеты на матчи всего за 1 рубль.
Речь идет о ноябрьских домашних играх ноября на 11, 13, 16, 19 и 22 ноября. В эти дни «Авангард» сыграет с СКА, «Динамо» (Москва), «Нефтехимиком», «Динамо» (Минск) и «Адмиралом».
Также на сайте есть предложения о продаже сезонных абонементов по 10 000 рублей и другие объявления.
Отметим, что в этом сезоне «Авангард» не радует болельщиков победами — из 22 игр омская команда выиграла лишь 7.