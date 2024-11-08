Марсоход «Чжужун» обнаружил следы океанических мелководий на равнине Утопия

Открытие было совершено группой китайских и российских планетологов под руководством профессора Политехнического университета Гонконга У Бо при всестороннем изучении того региона равнины Утопия, где «Чжужун» совершил посадку в мае 2021 года. Для этого исследователи проанализировали снимки и данные, которые были собраны при помощи камеры NaTeCam, а также инструментов MarSCoDe и MSCam на борту китайского ровера, а также результаты замеров, проведенных при помощи американских зондов MRO и Mars Global Surveyor.