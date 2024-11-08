Марсоход «Чжужун» обнаружил следы океанических мелководий на равнине Утопия

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские и китайские ученые проанализировали данные, собранные марсоходом «Чжужун» после посадки на равнине Утопия, и обнаружили свидетельства того, что в этом регионе планеты находились мелководья и береговая линия океана, существовавшего на Марсе около 3,42−3,5 млрд лет назад. Выводы планетологов опубликованы в статье в научном журнале Scientific Reports.
«Проведенный нами анализ данных и снимков с “Чжужуна” указывает на существование на территории равнины Утопия двух наборов черт рельефа, связанных с присутствием воды. Оба из них сформировались в результате затопления данной низменности в конце Нойского периода, около 3,65 млрд. лет назад. Примерно 3,58 млрд лет назад вода достигла так называемой линии Дейтеронила и сформировала береговую линию», — пишут исследователи.
Открытие было совершено группой китайских и российских планетологов под руководством профессора Политехнического университета Гонконга У Бо при всестороннем изучении того региона равнины Утопия, где «Чжужун» совершил посадку в мае 2021 года. Для этого исследователи проанализировали снимки и данные, которые были собраны при помощи камеры NaTeCam, а также инструментов MarSCoDe и MSCam на борту китайского ровера, а также результаты замеров, проведенных при помощи американских зондов MRO и Mars Global Surveyor.
Интерес ученых к этому региону обусловлен тем, что он расположен на южной границе так называемой Великой северной равнины (Vastitas Borealis), крупнейшей марсианской низменности, которая, предположительно, является дном древнего океана. По этой причине многие планетологи достаточно давно предполагают, что равнина Утопия и проходящая через нее линия Дейтеронила являются частью береговой линии этого давно исчезнувшего водоема.
Для проверки этой теории исследователи всесторонне изучили около полумиллиона кратеров и несколько десятков тысяч форм рельефа, расположенных в месте посадки «Чжужуна», в том числе множества расселин, трещин и так называемых «ямочных конусов» — холмов, которые могут быть остатками грязевых вулканов. Для раскрытия их природы ученые создали несколько компьютерных моделей Марса, которые описывают разные сценарии образования этих структур.
Последующее сравнение результатов расчетов и снимков с «Чжужуна» и орбитальных зондов показало, что все эти структуры возникли в результате действия воды, причем часть из них сформировалась на предположительных мелководьях и у береговой линии океана, а другие — в глубинных регионах его дна. Этот анализ также подтвердил, что линия Дейтеронила является береговой линией океана, подытожили исследователи.
О марсоходе.
Марсоход «Чжужун» представляет собой центральный элемент китайской марсианской миссии «Тяньвэнь-1», которая была отправлена к четвертой планете Солнечной системы в июле 2020 года. В феврале 2021 года ровер достиг орбиты Марса, а в мае он совершил посадку на равнине Утопия. В последующие месяцы «Чжужун» изучал структуру недр Марса и анализировал состав горных пород до мая 2022 года, когда ровер ушел в «спящий режим» из-за мощной пылевой бури и перестал отвечать на сигналы с Земли.