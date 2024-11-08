Белорусов предупредили о дождях, тумане и гололеде в субботу 9 ноября 2024 года

Как сообщили в Белгидромете, в субботу, 9 ноября 2024 года, в Беларуси установится облачная погода. В отдельных районах не исключены небольшие осадки в виде дождя, ночью и утром возможен туман и гололед, картину дополнит слабый ветер, переменных направлений.
Что касается температуры воздуха, то ночью по республике синоптики прогнозируют от минус 1 до плюс 5 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 3−10 градусов тепла.
В Минске будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от 4 до 6 выше нуля.
Ранее мы писали о том, что милиция со стрельбой задержала пьяного водителя в Мозыре (вот тут про это).