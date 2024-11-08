Белорусов предупредили о дождях, тумане и гололеде в субботу 9 ноября 2024 года

Как сообщили в Белгидромете, в субботу, 9 ноября 2024 года, в Беларуси установится облачная погода. В отдельных районах не исключены небольшие осадки в виде дождя, ночью и утром возможен туман и гололед, картину дополнит слабый ветер, переменных направлений.