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Белорусов предупредили о дождях, тумане и гололеде в субботу 9 ноября 2024 года

Небольшие дожди и слабый гололед ожидаются 9 ноября 2024 года в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в Белгидромете, в субботу, 9 ноября 2024 года, в Беларуси установится облачная погода. В отдельных районах не исключены небольшие осадки в виде дождя, ночью и утром возможен туман и гололед, картину дополнит слабый ветер, переменных направлений.

Что касается температуры воздуха, то ночью по республике синоптики прогнозируют от минус 1 до плюс 5 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 3−10 градусов тепла.

В Минске будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от 4 до 6 выше нуля.

Ранее мы писали о том, что милиция со стрельбой задержала пьяного водителя в Мозыре (вот тут про это).