В одном из регионов РФ предложили платить студенткам по 100 тысяч рублей за рождение детей

С инициативой выплачивать хабаровским студенткам 100 тысяч рублей при рождении ребенка выступило краевое министерство социальной защиты. Идею единовременной выплаты поддержали в комитете думы Хабаровского края по вопросам социальной политики.
Право на получение выплаты получат студентки очной формы обучения краевых высших и средних учреждений профессионального образования, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.
Заместитель министра социальной защиты региона Наталья Нелюбина сообщила, что в течение восьми месяцев 2024 года в Хабаровском крае родились 7703 ребенка. В прошлом году в аналогичный период в регионе родились на 309 детей больше.
Снижение рождаемости краевые власти связывают с откладыванием деторождения на более поздние периоды и повышением среднего возраста матерей. Соответственно, возникла потребность в дополнительном государственном стимулировании деторождения, в том числе и посредством единовременных выплат матерям.
Многие студентки, даже выйдя замуж, откладывают рождение ребенка в связи с материальными сложностями. Идея выплачивать им по 100 тысяч рублей призвана помочь молодым матерям частично решить вопросы финансового обеспечения себя и детей после родов.