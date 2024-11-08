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В одном из регионов РФ предложили платить студенткам по 100 тысяч рублей за рождение детей

Молодые жительницы региона смогут получать денежные выплаты при рождении ребенка, сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня».

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Студенткам предложили платить по 100 тысяч рублей за рождение детей.
Источник: Хабаровский край сегодня

С инициативой выплачивать хабаровским студенткам 100 тысяч рублей при рождении ребенка выступило краевое министерство социальной защиты. Идею единовременной выплаты поддержали в комитете думы Хабаровского края по вопросам социальной политики.

Право на получение выплаты получат студентки очной формы обучения краевых высших и средних учреждений профессионального образования, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.

Заместитель министра социальной защиты региона Наталья Нелюбина сообщила, что в течение восьми месяцев 2024 года в Хабаровском крае родились 7703 ребенка. В прошлом году в аналогичный период в регионе родились на 309 детей больше.

Снижение рождаемости краевые власти связывают с откладыванием деторождения на более поздние периоды и повышением среднего возраста матерей. Соответственно, возникла потребность в дополнительном государственном стимулировании деторождения, в том числе и посредством единовременных выплат матерям.

Многие студентки, даже выйдя замуж, откладывают рождение ребенка в связи с материальными сложностями. Идея выплачивать им по 100 тысяч рублей призвана помочь молодым матерям частично решить вопросы финансового обеспечения себя и детей после родов.