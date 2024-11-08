Минюст признал иноагентом Дениса Чужого

Также в список иностранных агентов включены:
- чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов;
- журналист Дмитрий Трещанин;
- телеграм-канал «Говорит НеМосква».
Они оказались в реестре, поскольку распространяли фейки о решениях российской власти, выступали против специальной военной операции на Украине, распространяли материалы других иноагентов
Чужой, Абдурахманов, Трещанин и создатели проекта «Говорит НеМосква» проживают за рубежом, добавили в ведомстве.
РБК обратился за комментарием к Денису Алесину.
Чужой стал известен благодаря шоу «Класс народа» со «смешными комментариями взрослых людей из “Одноклассников”». У него почти 240 тыс. подписчиков в канале на YouTube.
Абдурахманов выступает против власти Рамзана Кадырова в Чечне. В частности, 7 ноября он опубликовал «геолокации некоторых мест обитания» главы республики после удара ВСУ по территории Российского университета спецназа в Гудермесе.
Трещанин — журналист «Медиазоны» (издание тоже признано Минюстом иноагентом). Он сообщил, что не собирается маркировать свои публикации в связи с включением в реестр, для него «ничего не изменится».
Телеграм-канал «Говорит НеМосква» специализируется на новостях из регионов, был создан два года назад. У него более 45 тыс. подписчиков. Редакция канала объявила, что не будет маркировать сообщения.
На прошлой неделе иноагентами были признаны писатель и публицист Александр Архангельский, журналисты Александр Горбачев, Анна Зуева и Алексей Серегин.