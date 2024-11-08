Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст признал иноагентом Дениса Чужого

Минюст признал иноагентом стендап-комика Дениса Чужого (настоящее имя Денис Алесин).

Источник: РИА "Новости"

Также в список иностранных агентов включены:

  • чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов;
  • журналист Дмитрий Трещанин;
  • телеграм-канал «Говорит НеМосква».

Они оказались в реестре, поскольку распространяли фейки о решениях российской власти, выступали против специальной военной операции на Украине, распространяли материалы других иноагентов и т. д., заявил Минюст.

Чужой, Абдурахманов, Трещанин и создатели проекта «Говорит НеМосква» проживают за рубежом, добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием к Денису Алесину.

Чужой стал известен благодаря шоу «Класс народа» со «смешными комментариями взрослых людей из “Одноклассников”». У него почти 240 тыс. подписчиков в канале на YouTube.

Абдурахманов выступает против власти Рамзана Кадырова в Чечне. В частности, 7 ноября он опубликовал «геолокации некоторых мест обитания» главы республики после удара ВСУ по территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

Трещанин — журналист «Медиазоны» (издание тоже признано Минюстом иноагентом). Он сообщил, что не собирается маркировать свои публикации в связи с включением в реестр, для него «ничего не изменится».

Телеграм-канал «Говорит НеМосква» специализируется на новостях из регионов, был создан два года назад. У него более 45 тыс. подписчиков. Редакция канала объявила, что не будет маркировать сообщения.

На прошлой неделе иноагентами были признаны писатель и публицист Александр Архангельский, журналисты Александр Горбачев, Анна Зуева и Алексей Серегин.

закон