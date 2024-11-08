Под Воронежем мать 6 детей лишили родительских прав

Жительница Эртиля, лишенная родительских прав в отношении двух детей, восстановила их после того, как изменила образ жизни и устроилась на работу, сообщили воронежские приставы.
Женщина не заботилась о воспитании и содержании детей, поэтому по решению суда была лишена родительских прав.
В течение нескольких месяцев судебные приставы пытались добиться от нее выполнения требований о выплате алиментов.
Разлука с детьми и административное наказание (100 часов обязательных работ) подействовали на женщину отрезвляюще.
Она устроилась на работу с гибким графиком, начала платить алименты и через суд добилась восстановления в родительских правах.