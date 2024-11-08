Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 9 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
В Василеостровском районе Северной столицы 9 ноября ограничат проезд автомобилей по 1-й и Кадетской линиям В. О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В. О. Необходимость ограничений связана с ремонтом трамвайных путей, а восстановить проезд по перекрытым участкам планируют к 12 декабря текущего года.
С 9 ноября водители не смогут проехать по части Среднего проспекта В. О. от 1-й и Кадетской линий В. О. до 2-й и 3-й линий В. О. Восстановление движения произойдет к 12 декабря 2024 года.
В Московском районе Санкт-Петербурга 9 и 10 ноября 2024 года закроют для проезда транспорта участок улицы Ленсовета от улицы Гастелло до улицы Фрунзе. Кроме того, на ночь, с 01:00 до 06:00, перекроют и проезд по улице Гастелло в направлении от проспекта Юрия Гагарина до Московского проспекта.
Движение автомобилей по Барочному мосту в Петроградском районе тоже ограничат на два дня, с 9 по 10 ноября. Здесь городские службы занимаются ремонтом дорожного покрытия, поэтому автомобилистам придется следовать по объездным маршрутам.
Объездные маршруты
На Васильевском острове водителям рекомендуют объезжать перекрытые участки, следуя по набережной Макарова, Среднему проспекту В. О., Кадетской линии В. О., Малому проспекту В. О., Большому проспекту В. О. В других районах Санкт-Петербурга можно проехать по остающимся свободными полосам дорог, либо воспользоваться параллельными улицами для объезда проблемных участков.