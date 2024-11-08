Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 9 ноября 2024

В Московском районе Санкт-Петербурга 9 и 10 ноября 2024 года закроют для проезда транспорта участок улицы Ленсовета от улицы Гастелло до улицы Фрунзе. Кроме того, на ночь, с 01:00 до 06:00, перекроют и проезд по улице Гастелло в направлении от проспекта Юрия Гагарина до Московского проспекта.