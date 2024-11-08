Актер Виталий Хаев назвал своим любимым русским писателем Гоголя

— Ну, во-первых, спортсменом я был в 18 лет. То есть прошло уже больше 40 лет, и сейчас я не считаю себя спортивным человеком. Да, поддерживаю форму, но это скорее физкультура — для того, чтобы чувствовать себя хорошо. К профессиональному спорту она не имеет никакого отношения. И, безусловно, в определенный период жизни мне спорт очень помогал: это и дисциплина, и хорошее самочувствие. А по поводу трюков… Трюки в фильмах актеры вообще не должны делать. Каскадеры, с которыми я общаюсь на площадке, говорят, что ты можешь просто встать неправильно и ногу подвернуть, а тут нужно целый трюк сложный выполнить. Поэтому продюсеры и режиссеры часто запрещают делать трюки — если с актером что-то случится, это будет означать конец процессу. На съемках «Праздников» мне не давали делать трюки, хотя я, честно скажу, порывался. Случиться может все что угодно, юношеский максимализм не удастся, и все. Поэтому и существует профессия каскадера.