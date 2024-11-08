Первый проекционный пешеходный переход оборудовали в Иркутске

— Такая технология широко распространена в крупных городах России. Для нашего города это первый подобный опыт. В отличие от разметки, которая наносится краской, световая проекция не стирается, не тускнеет и не загрязняется. Ее видно издалека, что обеспечивает безопасность пешехода. В будущем рассмотрим возможность оборудования и других «зебр» такими устройствами, — рассказали в комитете городского обустройства.