Первый проекционный пешеходный переход оборудовали в Иркутске

В Иркутске на улице Октябрьской Революции появился первый проекционный пешеходный переход. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
«Зебру» оборудовали специальным устройством, которое позволяет сделать ее более заметной по ночам или в непогоду. А значит, это снизит риск дорожно-транспортных происшествий.
— Такая технология широко распространена в крупных городах России. Для нашего города это первый подобный опыт. В отличие от разметки, которая наносится краской, световая проекция не стирается, не тускнеет и не загрязняется. Ее видно издалека, что обеспечивает безопасность пешехода. В будущем рассмотрим возможность оборудования и других «зебр» такими устройствами, — рассказали в комитете городского обустройства.
Когда человек выходит на дорогу, подсветка освещает переход, делая его более заметным в темноте, водители смогут заметить пешехода за 150 метров. Ко всему прочему проекция не теряет своих преимуществ во время снега, дождя и слякоти.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет не смог вылететь из Иркутска до Бодайбо из-за непогоды.