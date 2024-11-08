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Первый проекционный пешеходный переход оборудовали в Иркутске

«Зебру» будет хорошо видно по ночам и в непогоду.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Октябрьской Революции появился первый проекционный пешеходный переход. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

«Зебру» оборудовали специальным устройством, которое позволяет сделать ее более заметной по ночам или в непогоду. А значит, это снизит риск дорожно-транспортных происшествий.

— Такая технология широко распространена в крупных городах России. Для нашего города это первый подобный опыт. В отличие от разметки, которая наносится краской, световая проекция не стирается, не тускнеет и не загрязняется. Ее видно издалека, что обеспечивает безопасность пешехода. В будущем рассмотрим возможность оборудования и других «зебр» такими устройствами, — рассказали в комитете городского обустройства.

Когда человек выходит на дорогу, подсветка освещает переход, делая его более заметным в темноте, водители смогут заметить пешехода за 150 метров. Ко всему прочему проекция не теряет своих преимуществ во время снега, дождя и слякоти.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет не смог вылететь из Иркутска до Бодайбо из-за непогоды.