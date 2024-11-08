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Главные новости недели с 5 по 8 ноября 2024 года

Итоги недели с 5 по 8 ноября 2024 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 5 по 8 ноября 2024 года.

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США

Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: Reuters

Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, обойдя Камалу Харрис, и стал вторым бывшим президентом, вернувшимся в Белый дом после поражения. Инаугурация президента США пройдет 20 января. Вице-президентом станет Джей Ди Вэнс.

Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»

Владимир Путин на «Валдае»
Владимир Путин на «Валдае»Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он сделал ряд ключевых заявлений и ответил на вопросы журналистов. Президент высказался о последствиях санкций, применении ядерного оружия Западом, роли НАТО и пр.

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии

Майя Санду
Майя СандуИсточник: AP 2024

Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии с 55,33%, опередив кандидата от социалистов Александра Стояногло, у которого 44,67%. Хотя внутри страны большинство поддержало Стояногло, зарубежные голоса, преимущественно за Санду, помогли ей перехватить победу.

В России и Белоруссии решили отменить роуминг

Источник: РИА "Новости"

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию об отмене роуминга между странами с 1 марта 2025 года. Ожидается создание тарифов, сопоставимых с домашними.

Путин дал старт спуску атомного ледокола «Чукотка» на воду

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России принял участие в церемонии спуска атомного ледокола «Чукотка» по ВКС. Он подчеркнул важность укрепления ледокольного флота для освоения Арктики и развития Северного морского пути, включая улучшение навигации и портовой инфраструктуры.