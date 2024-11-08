Главные новости недели с 5 по 8 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 5 по 8 ноября 2024 года.
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США
Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, обойдя Камалу Харрис, и стал вторым бывшим президентом, вернувшимся в Белый дом после поражения. Инаугурация президента США пройдет 20 января. Вице-президентом станет Джей Ди Вэнс.
Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он сделал ряд ключевых заявлений и ответил на вопросы журналистов. Президент высказался о последствиях санкций, применении ядерного оружия Западом, роли НАТО и пр.
Майя Санду победила на выборах президента Молдавии
Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии с 55,33%, опередив кандидата от социалистов Александра Стояногло, у которого 44,67%. Хотя внутри страны большинство поддержало Стояногло, зарубежные голоса, преимущественно за Санду, помогли ей перехватить победу.
В России и Белоруссии решили отменить роуминг
Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию об отмене роуминга между странами с 1 марта 2025 года. Ожидается создание тарифов, сопоставимых с домашними.
Путин дал старт спуску атомного ледокола «Чукотка» на воду
Президент России принял участие в церемонии спуска атомного ледокола «Чукотка» по ВКС. Он подчеркнул важность укрепления ледокольного флота для освоения Арктики и развития Северного морского пути, включая улучшение навигации и портовой инфраструктуры.