В Ростовской области опровергли слухи о сокращении поставок мяса индейки

Информацию о пропаже мяса индейки в магазинах Ростовской области опровергли на сайте группы компаний «Дамате».
— Мы очень тронуты вашей реакцией на дезинформацию о пропаже с полок индейки: тысячи сообщений и сотни звонков от вас. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях, — говорится в сообщении.
Производитель подчеркивает, что обязательства перед партнерами и покупателями выполняются.
Напомним, ранее в СМИ распространили неподтвержденную официально новость о «сокращении плановых объемов производства и поставок птицы».