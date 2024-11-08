В Ростовской области опровергли слухи о сокращении поставок мяса индейки

— Мы очень тронуты вашей реакцией на дезинформацию о пропаже с полок индейки: тысячи сообщений и сотни звонков от вас. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях, — говорится в сообщении.