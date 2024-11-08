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В Ростовской области опровергли слухи о сокращении поставок мяса индейки

В Ростовской области опровергли пропажу индейки из магазинов.

Источник: Комсомольская правда

Информацию о пропаже мяса индейки в магазинах Ростовской области опровергли на сайте группы компаний «Дамате».

— Мы очень тронуты вашей реакцией на дезинформацию о пропаже с полок индейки: тысячи сообщений и сотни звонков от вас. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях, — говорится в сообщении.

Производитель подчеркивает, что обязательства перед партнерами и покупателями выполняются.

Напомним, ранее в СМИ распространили неподтвержденную официально новость о «сокращении плановых объемов производства и поставок птицы».