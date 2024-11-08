Из Омска на СВО ушла очередная партия гуманитарного груза

На этот раз омичи собрали бойцам теплую одежду. Курсанты и преподаватели Академии МВД РФ, студенты омской Академии экономики и предпринимательства закупили подуши и одеяла. Также в посылки вошли медикаменты, средства гигиены, постельное белье и другие предметы первой необходимости.