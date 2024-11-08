Из Омска на СВО ушла очередная партия гуманитарного груза

Жители омского Левобережья направили в зону СВО очередную партию гуманитарного груза. Как отмечают организаторы, посылки с предметами первой необходимости жители Кировского округа собирают почти каждый месяц.
На этот раз омичи собрали бойцам теплую одежду. Курсанты и преподаватели Академии МВД РФ, студенты омской Академии экономики и предпринимательства закупили подуши и одеяла. Также в посылки вошли медикаменты, средства гигиены, постельное белье и другие предметы первой необходимости.
В администрации Кировского округа также сообщили, что совсем недавно партия гуманитарной помощи была направлена округом и жителям регионов, пострадавших от вторжения ВСУ.