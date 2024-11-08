Рэпер FERG выпустил альбом DAROLD

В альбом вошло 12 композиций, в том числе фиты с Future, Denzel Curry, Мэри Джей Блайдж и другими. По словам FERG, это его самый личный проект на данный момент. Рэпер посоветовал слушать DAROLD целиком, так как он задуман «как одна длинная песня».