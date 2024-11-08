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Рэпер FERG выпустил альбом DAROLD

Хип-хоп-музыкант FERG, более известный как A$AP Ferg, представил шестую пластинку DAROLD. Название работы — настоящее имя исполнителя. Релиз стал первым полноформатником артиста со времен Floor Seats II (2020).

Источник: Звук

Хип-хоп-музыкант FERG, более известный как A$AP Ferg, представил шестую пластинку DAROLD. Название работы — настоящее имя исполнителя. Релиз стал первым полноформатником артиста со времен Floor Seats II (2020).

В альбом вошло 12 композиций, в том числе фиты с Future, Denzel Curry, Мэри Джей Блайдж и другими. По словам FERG, это его самый личный проект на данный момент. Рэпер посоветовал слушать DAROLD целиком, так как он задуман «как одна длинная песня».

«Я становлюсь — не скажу, что старше, но мудрее. И я многое пережил. Взрослеть — это нормально, и именно это я хочу показать своему комьюнити в этом альбоме», — поделился Даролд.

Я хочу создавать песни для всех. И для бабушек, и для тетушек, и для дядей.

FERG.

Ранее исполнитель выпустил трек FERG STRONG.