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Перекрытие дорог в Москве 9 ноября 2024

9 ноября 2024 года ожидается перекрытие дорог в городе Москве в связи с ремонтными работами, пишет телеграм-канал департамента транспорта столицы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Перекрытие дорог в Москве.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

С 9 ноября по 27 декабря 2024 года закрывается для автомобильного движения одна из полос Шмитовского проезда и Шелепихинского шоссе. На указанных участках проводятся ремонтно-строительные работы.

Схема перекрытия в районе Шмитовского проезда.
Источник: Департамент транспорта Москвы

9 ноября водители не смогут проехать по одной из полос на улице Кубинка. Из-за ремонтных работ движение на участке этой улицы перекрыто до 25 декабря 2024 года.

Схема перекрытия на улице Кубинке.
Источник: Департамент транспорта Москвы

В субботу 9 ноября останутся перекрытыми полосы на участках Хлебного, Столового, Большого Ржевского переулков и улицы Малая Молчановка. Здесь осуществляется ремонт коммуникаций, а движение, по данным департамента транспорта, восстановят к 1 декабря 2024 года.

Схема перекрытия в районе Хлебного переулка.
Источник: Департамент транспорта Москвы

До 28 декабря 2024 года, в том числе и 9 ноября, перекрыто движение по одной полосе Хохловского и Колпачного переулков. На данном участке проводится реставрация объектов культурного и исторического наследия.

Схема перекрытия в Колпачном переулке.
Источник: Департамент транспорта Москвы

7 ноября 2024 года водители не проедут по ряду участков Полковой и Новотихвинской улиц. Дептранс сообщил о ремонте инженерных коммуникаций в этих местах. Движение восстановят к 3 апреля 2025 года.

Схема перекрытия на Полковой улице.
Источник: Департамент транспорта Москвы

Объездные маршруты

Департамент транспорта Москвы советует водителям объезжать проблемные участки дорог по свободным полосам. Альтернативным вариантом является объезд по параллельным улицам. Кроме того, водителей предупреждают о необходимости соблюдения ПДД в условиях холодной и облачной погоды.