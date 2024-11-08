Перекрытие дорог в Москве 9 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
С 9 ноября по 27 декабря 2024 года закрывается для автомобильного движения одна из полос Шмитовского проезда и Шелепихинского шоссе. На указанных участках проводятся ремонтно-строительные работы.
9 ноября водители не смогут проехать по одной из полос на улице Кубинка. Из-за ремонтных работ движение на участке этой улицы перекрыто до 25 декабря 2024 года.
В субботу 9 ноября останутся перекрытыми полосы на участках Хлебного, Столового, Большого Ржевского переулков и улицы Малая Молчановка. Здесь осуществляется ремонт коммуникаций, а движение, по данным департамента транспорта, восстановят к 1 декабря 2024 года.
До 28 декабря 2024 года, в том числе и 9 ноября, перекрыто движение по одной полосе Хохловского и Колпачного переулков. На данном участке проводится реставрация объектов культурного и исторического наследия.
7 ноября 2024 года водители не проедут по ряду участков Полковой и Новотихвинской улиц. Дептранс сообщил о ремонте инженерных коммуникаций в этих местах. Движение восстановят к 3 апреля 2025 года.
Объездные маршруты
Департамент транспорта Москвы советует водителям объезжать проблемные участки дорог по свободным полосам. Альтернативным вариантом является объезд по параллельным улицам. Кроме того, водителей предупреждают о необходимости соблюдения ПДД в условиях холодной и облачной погоды.