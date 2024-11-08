Городские спасатели опровергли разлив масла на реке Дон в Ростове

Городские спасатели в Ростове-на-Дону оперативно проверили сообщение о появлении масляного пятна на реке Дон, в итоге загрязнение не нашли. Пост об этом был опубликован в Telegram 8 ноября.
— В ЕДДС поступило сообщение. Дежурная смена спасателей незамедлительно прибыла на место. При исследовании устья реки Дон масляного пятна обнаружено не было, — сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Напомним, ранее ростовчане рассказали в соцсетях о масляной пленке на водоеме в районе Ворошиловского моста.