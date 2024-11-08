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Уфимский уролог рассказал о ключевых сиптомах простатита

Врач из Уфы назвал топ-8 признаков простатита.

Источник: Комсомольская правда

Уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин рассказал о ключевых признаках простатита. Специалист пояснил, что заболевание представляет собой воспаление предстательной железы. Оно может протекать в двух формах: хронической и острой.

Распознать простатит на ранней стадии можно, если у мужчины:

1) ухудшилась потенция;

2) произошло расстройство половой функции;

3) оргазм стал стертым;

4) из уретры во время дефекации выходят тянущиеся выделения;

5) высокая утомляемость;

6) жжение в промежности и уретре;

7) очень частые позывы к мочеиспусканию;

8) в моче есть плавающие нити.

Ильнур Аглиуллин отметил, что если обратиться к специалисту в случае наличия подобных симптомов вовремя, то можно значительно снизить риски развития воспаления простаты.

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