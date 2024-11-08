На 89 году жизни умер почетный гражданин Екатеринбурга, машинист Виталий Калинин

«С 1966 года с семьей переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), связав свою трудовую жизнь с одним из старейших металлургических предприятий Урала — Верх-Исетским заводом, на котором работал машинистом завалочной машины сталеплавильного цеха вплоть до выхода на заслуженный отдых», — добавили в администрации.