В МВД по Башкирии торжественно наградили сотрудников органов внутренних дел

В МВД по Республике Башкортостан прошла торжественная церемония награждения сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
На церемонии присутствовали глава региона Радий Хабиров и министр внутренних дел по Башкирии Александр Прядко. Они отметили важность работы правоохранительных органов и их вклад в стабильность и безопасность региона.
Радий Хабиров в своей речи выразил искреннюю благодарность всем сотрудникам МВД за их самоотверженный труд. Глава республики вручил заслуженные награды тем, кто проявил высокие профессиональные качества. Среди награжденных — генерал-майор полиции Артур Сайфуллин, удостоенный Ордена генерала Шаймуратова.
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