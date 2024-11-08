Инстасамка не стала постоянной солисткой группы «Ленинград»

По словам Сергея, вошедшую в альбом песню «За деньги нет» он написал еще весной. Тогда он и подумал о том, чтобы записать трек вместе с Инстасамкой. Сольное творчество Дарьи рокер назвал «перформансом длиною в жизнь, когда грань между реальностью и искусством стерта до неразличимости». Также он заявил, что девушка — «яркий, экспериментальный и смелый» артист. Так ему казалось до знакомства с ней, и после встречи все ожидания подтвердились.