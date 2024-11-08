Инстасамка не стала постоянной солисткой группы «Ленинград»

Певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) не заняла место новой вокалистки коллектива «Ленинград». По словам фронтмена группы Сергея Шнурова, ее взаимодействие с командой пока что ограничилось пластинкой-коллаборацией «Бумеры и зумеры».
«В определенных обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой “Ленинграда”. Пусть ненадолго, но точно от души», — поделился Шнуров в беседе с ТАСС. Музыкант отметил, что артисты не думали о продолжении совместной работы. При этом их сотрудничество складывалось «игриво и легко».
По словам Сергея, вошедшую в альбом песню «За деньги нет» он написал еще весной. Тогда он и подумал о том, чтобы записать трек вместе с Инстасамкой. Сольное творчество Дарьи рокер назвал «перформансом длиною в жизнь, когда грань между реальностью и искусством стерта до неразличимости». Также он заявил, что девушка — «яркий, экспериментальный и смелый» артист. Так ему казалось до знакомства с ней, и после встречи все ожидания подтвердились.
О релизе «Бумеры и зумеры» стало известно в октябре. Ранее о своем желании поработать с Зотеевой заявили Наталья Подольская и группа «Аффинаж».