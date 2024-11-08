В СВФУ открыли выставку артефактов Якутского острога

«Всего подготовлено шесть витрин с самыми интересными из 3 тыс. предметов, найденных нынешним летом в полевой сезон в Якутске. Это выставка, можно сказать, по горячим следам: очень много интересующихся — люди спрашивают, что же было обнаружено, и мы хотим показать жителям столицы Якутии и гостям республики то, что удалось отыскать в ходе раскопок», — сказал Фролов.