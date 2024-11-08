В СВФУ открыли выставку артефактов Якутского острога

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Выставка «Якутский острог: сохраняя историю, строим будущее» открылась в Музее археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова в Якутске. В экспозицию вошли посуда, изделия из бивней мамонтов, фрагменты берестяных грамот 17−18 веков, сохранившиеся в условиях вечной мерзлоты, сообщил ТАСС археолог НПО «Северная археология — 1», руководитель обособленного подразделения в Сургуте Иван Фролов.
«Всего подготовлено шесть витрин с самыми интересными из 3 тыс. предметов, найденных нынешним летом в полевой сезон в Якутске. Это выставка, можно сказать, по горячим следам: очень много интересующихся — люди спрашивают, что же было обнаружено, и мы хотим показать жителям столицы Якутии и гостям республики то, что удалось отыскать в ходе раскопок», — сказал Фролов.
Одна из витрин определена полностью под найденные берестяные грамоты. Ученым удалось понять, что на них написано — это документы, в которых речь идет о сборе ясака, о его размере и списке тех, кто должен был внести пушной налог в казну. «Одна грамота, предположительно, — отписка воеводы Олюторского острога — это Камчатка — о состоянии дел. Мы считаем, это самое раннее упоминание Олюторского острога в письменных источниках», — рассказал археолог.
Выставка будет открыта в течение месяца, но если будет большой интерес, то ее продлят до конца года. Раскопки ведутся в Якутске на месте, где планируют построить новый жилой комплекс. Пока объект законсервирован, в следующем году работа продолжится — археологи рассчитывают найти еще много интересных артефактов.
«В прошедшем полевом сезоне нам помогали школьники и студенты из Якутска, были и взрослые люди — всего более 160 человек», — добавил собеседник.