В Башкирии наградили ветеранов и активистов профсоюза здравоохранения

В Доме профсоюзов состоялось торжество, приуроченное к 105-летию Республиканского профсоюза работников здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Событие собрало ветеранов профсоюзного движения, руководителей организаций и всех тех, кто неустанно трудится на благо здравоохранения Башкирии. Каждый из них — не просто профессионал своего дела, но и активный защитник трудовых прав, который создает безопасные условия работы и способствует формированию духа взаимопонимания в коллективах.
Председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин выступил с поздравительной речью, подчеркнув важность единства и солидарности в профсоюзном движении. Он вручил награды ветеранам, профсоюзным активистам и лидерам, отметив их неоценимый вклад в развитие движения и защиту прав работников.
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