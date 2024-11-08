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В Башкирии наградили ветеранов и активистов профсоюза здравоохранения

В Башкирии вручили награды ветеранам профсоюза здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

В Доме профсоюзов состоялось торжество, приуроченное к 105-летию Республиканского профсоюза работников здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Событие собрало ветеранов профсоюзного движения, руководителей организаций и всех тех, кто неустанно трудится на благо здравоохранения Башкирии. Каждый из них — не просто профессионал своего дела, но и активный защитник трудовых прав, который создает безопасные условия работы и способствует формированию духа взаимопонимания в коллективах.

Председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин выступил с поздравительной речью, подчеркнув важность единства и солидарности в профсоюзном движении. Он вручил награды ветеранам, профсоюзным активистам и лидерам, отметив их неоценимый вклад в развитие движения и защиту прав работников.

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