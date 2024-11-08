В Башкирии наградили ветеранов и активистов профсоюза здравоохранения

Событие собрало ветеранов профсоюзного движения, руководителей организаций и всех тех, кто неустанно трудится на благо здравоохранения Башкирии. Каждый из них — не просто профессионал своего дела, но и активный защитник трудовых прав, который создает безопасные условия работы и способствует формированию духа взаимопонимания в коллективах.