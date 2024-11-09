В Роспотребнадзоре объяснили, почему закрыли на карантин школу № 46 в Калининграде

— Такие мероприятия включают в себя временную приостановку деятельности образовательной организации для разобщения заболевших и здоровых лиц, организацию и проведение заключительной и текущей дезинфекции с применением кварцевания. Кроме того, организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами, — говорится в ответе на редакционный запрос.