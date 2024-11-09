В Роспотребнадзоре объяснили, почему закрыли на карантин школу № 46 в Калининграде

Осенние каникулы для учащихся калининградской школы № 46 неожиданно превратились в карантин из-за случаев заболевания внебольничной пневмонией. Эту информацию подтвердили в региональном Роспотребнадзоре, отметив, что согласно санитарным правилам сейчас в школе проводятся противоэпидемические мероприятия.
— Такие мероприятия включают в себя временную приостановку деятельности образовательной организации для разобщения заболевших и здоровых лиц, организацию и проведение заключительной и текущей дезинфекции с применением кварцевания. Кроме того, организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами, — говорится в ответе на редакционный запрос.
В Роспотребнадзоре отметили, что срок приостановления деятельности школы определяется длительностью инкубационного периода (который, в свою очередь, зависит от вида возбудителя заболевания). Срок карантина может составлять от 10 дней до трех недель.
— Допуск школьников после разобщения осуществляется через «утренние фильтры» с измерением температуры тела, — подчеркнули в ведомстве.
Примечательно, что школа № 46 — не единственная в регионе, где приостановлена деятельность из-за выявленных случаев внебольничной пневмонии.
— В октябре с этой же целью был временно приостановлен процесс в лицее № 17 Калининграда, — прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.
Сколько детей заболели в обоих учебных заведениях, в ведомстве не сообщили.
НА ЗАМЕТКУ!
Как защититься от болезни.
Санитарные врачи напоминают главные меры профилактики внебольничных пневмоний:
— мойте руки с мылом как можно чаще, особенно после кашля и чихания. Обрабатывайте руки различными дезинфицирующими средствами;
— прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля и чихания, если нет салфетки — чихайте и кашляйте в локоть, но не в руки;
— останьтесь дома, если заболели;
— увеличьте кратность проветривания помещений и влажной уборки;
— сделайте прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Привитые болеют реже и значительно легче;
— избегайте непосредственных контактов с заболевшими людьми, при уходе за заболевшими используйте маску для защиты органов дыхания.