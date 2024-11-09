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В Роспотребнадзоре объяснили, почему закрыли на карантин школу № 46 в Калининграде

Сейчас обучение проходит дистанционно.

Источник: Комсомольская правда

Осенние каникулы для учащихся калининградской школы № 46 неожиданно превратились в карантин из-за случаев заболевания внебольничной пневмонией. Эту информацию подтвердили в региональном Роспотребнадзоре, отметив, что согласно санитарным правилам сейчас в школе проводятся противоэпидемические мероприятия.

— Такие мероприятия включают в себя временную приостановку деятельности образовательной организации для разобщения заболевших и здоровых лиц, организацию и проведение заключительной и текущей дезинфекции с применением кварцевания. Кроме того, организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами, — говорится в ответе на редакционный запрос.

В Роспотребнадзоре отметили, что срок приостановления деятельности школы определяется длительностью инкубационного периода (который, в свою очередь, зависит от вида возбудителя заболевания). Срок карантина может составлять от 10 дней до трех недель.

— Допуск школьников после разобщения осуществляется через «утренние фильтры» с измерением температуры тела, — подчеркнули в ведомстве.

Примечательно, что школа № 46 — не единственная в регионе, где приостановлена деятельность из-за выявленных случаев внебольничной пневмонии.

— В октябре с этой же целью был временно приостановлен процесс в лицее № 17 Калининграда, — прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.

Сколько детей заболели в обоих учебных заведениях, в ведомстве не сообщили.

НА ЗАМЕТКУ!

Как защититься от болезни.

Санитарные врачи напоминают главные меры профилактики внебольничных пневмоний:

— мойте руки с мылом как можно чаще, особенно после кашля и чихания. Обрабатывайте руки различными дезинфицирующими средствами;

— прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля и чихания, если нет салфетки — чихайте и кашляйте в локоть, но не в руки;

— останьтесь дома, если заболели;

— увеличьте кратность проветривания помещений и влажной уборки;

— сделайте прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Привитые болеют реже и значительно легче;

— избегайте непосредственных контактов с заболевшими людьми, при уходе за заболевшими используйте маску для защиты органов дыхания.

образование
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