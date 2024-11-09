Губернаторский неуд, жадные туристы и счастливый пёс: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Почему чиновники в погонах и без не могут сразу реагировать на жалобы и обращения, а не строить из себя продавщицу советского времени с табличкой «Вас много, а я одна», непонятно. Как непонятно и то, почему полицейские забеспокоились по поводу бесчинствующих подростков на Сельме только после широкой огласки и скандала?