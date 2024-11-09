Губернаторский неуд, жадные туристы и счастливый пёс: события недели, которые обсуждали в Калининграде

И спех, и грех.
Губернатор области Алексей Беспрозванных вновь прошёлся по состоянию дел в региональном здравоохранении. На это раз объектом критики стала городская поликлиника на улице Огарёва в Калининграде.
По словам главы региона, он еле сдержался, чтобы обойтись без резкостей. Общая оценка — неудовлетворительно.
Горожане, комментируя ситуацию в соцсетях, подсказали целый список адресов социальных учреждений, куда бы стоило зайти большим начальникам. После этого, надо полагать, сдерживаться в выражениях они перестанут. Хотя, как подчеркнул президент России, крепкие слова — это грех.
Но как здесь не стать грешником, когда что ни возьми — или на живую нитку, или криво и косо. В продолжение темы с Огарёва Беспрозванных подчеркнул, что сроки строительства новой поликлиники на улице Марины Расковой безнадёжно сорваны.
Понятно, что виноваты во всех этих провалах не только руководители учреждений здравоохранения или подрядчики, но и те, кто их контролирует. Не случайно именно на уходящей неделе стало известно, что курирующий социальную сферу вице-премьер калининградского правительства Илья Баринов ушёл в отставку.
Кто возьмёт на себя сложную задачу расчистки авгиевых конюшен, доставшихся в наследство, покажет время. Ждать осталось недолго. По закону, региональное правительство должно быть окончательно сформировано к 18 ноября.
В любом случае, кто бы ни занял какую управленческую должность, новому губернатору ещё долго предстоит управлять в ручном режиме, раздавая неуды и замечания. Как бы ему ни хотелось обратного.
Никакой ситуационный центр, о котором мечтает глава области, не в состоянии расчистить накопившуюся грязь и гниль, если кто-то конкретный не возьмёт лопату и не станет убирать. Хотя, на самом деле, рецепт здесь простой — все должны работать строго по закону или инструкции, не отступая ни на шаг от норм и правил. Тогда и грязи не станет.
Другое дело, что в деле наведения порядка надо спешить. Иначе есть риск с головой погрязнуть в проблемах, и тогда даже крепкое слово не поможет.
Потому что по кочану
Ещё один пример ручного управления — ситуация в правоохранительной системе. Всё чаще калининградцы жалуются, что пока на неё не обратят внимание наверху или не начнётся шумиха, дело не сдвигается с мёртвой точки.
Наглядный пример такого ненормального положения вещей случился на неделе. Мужчине, у которого парализовало в больнице супругу, пришёл ответ из Следственного комитета России.
Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил у руководителя калининградского подразделения доклад о «проведённом по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также о причинах допущенной по нему волокиты». На чиновничьем языке это означает выговор.
Сразу после претензии Бастрыкина супругу потерпевшей позвонили из Следственного комитета и записали на приём. По его словам, ещё неделю назад, когда он обивал пороги, его даже слушать не хотели и отвечали в грубой форме.
Почему чиновники в погонах и без не могут сразу реагировать на жалобы и обращения, а не строить из себя продавщицу советского времени с табличкой «Вас много, а я одна», непонятно. Как непонятно и то, почему полицейские забеспокоились по поводу бесчинствующих подростков на Сельме только после широкой огласки и скандала?
Почему и мэрия, и администрация школы, где учатся хулиганы, тоже начали шевелиться лишь тогда, когда возмущение бездействием властей достигло предела? Это всё риторические вопросы. Ответы на которые очевидны.
Почему? По кочану! Если кто и забыл этот основополагающий принцип деятельности калининградских чиновников, то окружающая действительность не забудет напомнить.
Первый сорт и второй
В регионе подвели некоторые итоги отпускного сезона. Как отметили деятели туриндустрии, в целом в 2024 году туристов в регионе стало гораздо больше.
Но если с количеством путешественников всё в порядке, то вот их качество представителей отрасли устраивает не очень. Рестораторы и отельеры жалуются, что турист стал расчётливым. Раньше люди брали два блюда, а сейчас предпочитают обойтись одним.
Ещё одна проблема, от которой страдают бизнесмены, — нехватка кадров. Несчастным отельерам и рестораторам даже приходится завозить для работы ливанцев и индусов. Местные почему-то не соблазняются условиями труда и зарплатой.
По словам предпринимателей, дело дошло до того, что они уже не смотрят на кандидата в работники. Раньше, говорят, выбирали привлекательных женщин до 40 лет. А сейчас пусть хоть кто-нибудь придёт мыть полы, менять постельное бельё и носить тарелки.
Откровенность, с которой отельеры и рестораторы рассказывают о практике дискриминации по возрасту и полу, конечно, удивляет. Впрочем, учитывая общее состояние туризма в регионе, удивляться не приходится.
Вклад туризма в валовый региональный продукт не превышает статистической погрешности. Однако представители отрасли часто делают такой вид, будто они главные кормильцы региона.
Как ни рассказывают власти о благотворном влиянии этой отрасли на экономику области, основная масса калининградцев этого не наблюдает. А замечает рост цен из-за необеспеченной денежной массы, толчею на пляжах и в прибрежных городах, а также подорожание авиабилетов из-за растущего спроса.
Это мало кому нравится. Ещё меньше калининградцам нравится, что по сравнению с туристами они вроде как люди второго сорта.
Доходит до смешного. Карту гостя Калининграда могут получить только приезжие. По этому документу предоставляются разнообразные скидки до 20% на посещение популярных музеев, магазинов и ресторанов.
Местным же жителям никакие скидки не положены. И билеты в музеи, которыми по праву гордится область, калининградцам приходится покупать по полной стоимости. Да, есть какие-то нелепые экскурсии только для жителей с постоянной пропиской, но востребованы ли они — это большой вопрос.
В этом же ключе — появившиеся в последнее время объявления от отелей и гостевых домов с посылом: «Туристы уехали, на пляжах свободно, приходите, местные, отдыхать со скидкой 10%». Хочется ответить: спасибо, ешьте сами, сразу два блюда.
Добрые сердца
На неделе были и хорошие новости. После публикации «Клопс» пёс, которому живодёры в Колосовке отстрелили полчелюсти, нашёл семью.
На животном зажило все как на собаке. И теперь уже не скажешь, что Джульбарс был при смерти.
Приютила несчастного пса сотрудница ветеринарной клиники, где его выхаживали. Несмотря на то, что у неё уже есть собака.
Этот частный случай показывает, что хотя в нашем мире становится всё больше жестокости, не у всех чёрствые сердца и заскорузлые души. А с жестокими людьми, которые вымещают свою ненависть на беззащитных животных, следует поступать по закону.
На днях как раз началось обсуждение законопроекта об ужесточении наказания догхантерам. Другое дело, смогут ли правоохранители, которые пока не в состоянии эффективно и с первого обращения защищать людей, обращать внимание ещё и на соблюдение прав животных.