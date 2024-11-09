Хуциев — о трещинах на Кафедральном соборе: эту проблему не смогли решить немцы

«Работу в ноябре будем вести. Поставят датчики, и два года будем наблюдать. После этого уже люди, имеющие исключительную компетенцию, лучше их в России нет, дадут нам рекомендации, опишут глубину проблемы и способы ее решения. Через два года мы будем понимать, где заказывать проектную документацию на эти противоаварийные работы. Также у нас есть проблема по крыше. Должна быть подготовлена комплексная проектная документация на проведение всех противоаварийных и восстановительных работ, и я надеюсь, лет через 5−6 в какой-то части собора появится такая компактная стройплощадка, леса, бытовки. Меня уже не будет в Кафедральном соборе, а эти строительные леса и техника в течение 20−30 лет будут передвигаться вокруг собора. Обычная история, когда на объекте культурного наследия постоянно идут противоаварийные работы», — заключил он.