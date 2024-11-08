Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поприветствовал жителей Ростовской области. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 8 ноября.
— Буду рассказывать здесь о своей работе, планах и решениях для развития Ростовскои области, — поделился Юрий Слюсарь.
По словам врио губернатора, важно получать и обратную связь от жителей донского региона. Сейчас Юрий Слюсарь изучает актуальные для области вопросы. Отметим, что это первая публикация врио губернатора в телеграм-канале. Буквально за несколько минут пост собрал тысячи просмотров и сотни комментариев.