Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь поприветствовал жителей Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области опубликовал первую запись в телеграм-канале.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поприветствовал жителей Ростовской области. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 8 ноября.

— Буду рассказывать здесь о своей работе, планах и решениях для развития Ростовскои области, — поделился Юрий Слюсарь.

По словам врио губернатора, важно получать и обратную связь от жителей донского региона. Сейчас Юрий Слюсарь изучает актуальные для области вопросы. Отметим, что это первая публикация врио губернатора в телеграм-канале. Буквально за несколько минут пост собрал тысячи просмотров и сотни комментариев.