Суд приговорил к пожизненному двух контрактников за расстрел семьи в Волновахе

По другой версии, Рау и Сопов, уже пьяные, приехали за водкой в местный магазин, и «их визит не понравился покупателям из местных». Военные решили отомстить. В день нападения семья Капканец отмечала день рождения жены главы семейства у себя дома. На празднике были Капканец-старший с 51-летней женой, два его сына со своими супругами, брат одной из жен, и четырехлетний мальчик со своей восьмилетней сестрой. Когда гости отпраздновали и разошлись спать, Рау и Сопов перелезли через забор, вошли в дом и расстреляли людей прямо в кроватях. При этом они использовали тепловизоры и автоматы для бесшумной стрельбы модели «Вал» или «Винторез».