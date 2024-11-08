В Уфе неизвестный стрелок уничтожает голубей

В башкирской столице появился неизвестный стрелок, который с лета этого года устраивает охоту на голубей и, похоже, не брезгует повреждением автомобилей. По информации Башинформа, подробностями поделился местный житель в социальных сетях, описывая, как неизвестный, предположительно вооруженный пневматическим оружием, целится в птиц и стекла машин.