В Уфе неизвестный стрелок уничтожает голубей

В башкирской столице появился неизвестный стрелок, который с лета этого года устраивает охоту на голубей и, похоже, не брезгует повреждением автомобилей. По информации Башинформа, подробностями поделился местный житель в социальных сетях, описывая, как неизвестный, предположительно вооруженный пневматическим оружием, целится в птиц и стекла машин.
Ситуация обострилась накануне, когда во дворе жилых домов были обнаружены мертвые голуби. Один из уфимцев выдвинул предположение о местонахождении стрелка, указав на дома по улице Ст. Злобина, 28/1 или 28/2.
— Судя по тому, где нашли трупы птиц, стрелок может находиться именно там, — отметил житель.
Тем временем в пресс-службе МВД подтвердили, что информация о стрелке проверяется, однако ранее в полицию не поступало никаких заявлений о подобных инцидентах.
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