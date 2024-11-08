Лукашенко поручил разработать социальный пакет для молодых специалистов на селе

Президент Беларуси Александр Лукашенко озаботился возвращением молодежи в село и поручил разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, которые готовы работать на земле.
Такое заявление глава государства сделал, как сообщает БелТА, во время своего выступления на «Дожинках» в Полоцке.
«Нам надо вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач, создать условия для этого и давать возможность проявить себя», — сказал Александр Лукашенко.
В стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе, который необходимо разработать в Беларуси, по мнению президента, обязательно должны входить следующие материальные стимулы:
— хорошее арендное жилье с транспортной доступностью,
— хорошие условия труда,
— достойная зарплата.
«Без этого никакая молодежь сюда не пойдет», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Сроки появления социального пакета для молодых сельских специалистов пока неизвестны.
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