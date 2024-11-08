Уфимец устраивает пальбу по голубям и автомобилям

Неизвестный стрелок наводит ужас среди жителей уфимского двора. Об этом в социальных сетях рассказал местный житель.
По словам горожанина, некто с лета этого года стреляет, по всей видимости, из пневматического оружия по голубям, а также по стеклам и фарам машин. Недавно во дворе улицы Степана Злобина нашли трупы птиц.
В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что сейчас информация по факту происходящего проверяется.
— Ранее сообщений в полицию не поступало, — заявили ведомстве.
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