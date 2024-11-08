В Ростовской области открылась Новобессергеневская амбулатория

В Неклиновском районе после ремонта открылась Новобессергеневская амбулатория. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Общая площадь отремонтированной площади составила 946 квадратных метров. Все работы выполнены согласно требованиям. Каждый кабинет медучреждения полностью укомплектован необходимым оборудованием и мебелью.
Отметим, что пациенты могут проходить в новой амбулатории медицинские осмотры, диспансеризацию и стационарное лечение. В амбулатории работают терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, кардиологи и другие специалисты.