В Крыму директор школы запретил отпускать детей в туалет на уроках

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. В двух школах Крыма подтвердились факты запрета детям выходить в туалет во время уроков, причем в одной из них это требование содержалось в приказе директора. Об этом в своем Telegram-канале написала член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.