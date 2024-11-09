В Крыму директор школы запретил отпускать детей в туалет на уроках

«В Крыму подтвержден факт запрета в одной из школ Керчи, в другой школе региона обнаружился незаконный приказ директора, устанавливающий такой запрет», — написала она.
В подтверждение своих слов Мизулина опубликовала официальные ответы органов прокуратуры. Так, в ответе прокуратуры Республики Крым сказано, что факт запрета учащимся выйти в уборную зафиксирован в одной из школ Керчи.
«Факт запрета на посещение учащимися санитарной комнаты во время уроков установлен в деятельности школы № 25 в Керчи. В этой связи прокурором города в адрес руководителя внесено представление, которое находится на рассмотрении», — говорится в документе.
В Красногвардейском районе Крыма в одной из школ запрет на посещение туалета во время уроков был установлен приказом директора.
«Прокурором Красногвардейского района принесен протест на положение правил внутреннего распорядка учащихся Восходненской школы имени В. И. Криворотова, утвержденных приказом директора, устанавливающее запрет покидать класс без разрешения педагога», — сказано в документе.
Главы муниципальных образований и руководители школ проинформированы о недопустимости нарушения прав учащихся, говорится в ответе прокуратуры.
Такие факты также подтвердились в Нижегородской области, Республике Марий Эл, в Москве и в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкой автономной области.
Ранее Екатерина Мизулина оценила законодательную инициативу запретить детям пользоваться интернетом. По ее мнению, в современных реалиях это технически невозможно, поскольку многие площадки в сети иностранные и не выполняют требования российского законодательства.