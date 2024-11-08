«Арктикуголь» и ТГУ проведут исследовательские работы на Шпицбергене

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Трест «Арктикуголь» и Тамбовский государственный университет (ТГУ) договорились провести совместные научно-исследовательские работы в поселках Баренцбург и Пирамида на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщила пресс-служба треста.
«На встрече генеральный директор треста “Арктикуголь” Ильдар Неверов и проректор ТГУ им. Г. Р. Державина Яна Радюкова обсудили вопросы сотрудничества в области образовательных программ, проведения совместных научно-исследовательских работ в поселках Баренцбург и Пирамида, участия в международных проектах и другие направления научно-образовательной деятельности», — говорится в сообщении.
Ранее в пояснительной записке к проекту федерального бюджета сообщалось, что около 4 млрд рублей направят на финансирование российских организаций на архипелаге Шпицберген в 2025—2027 годах.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест «Арктикуголь», который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщал, что уголь не является будущим Шпицбергена. Архипелаг интересен туристам, и следует инвестировать в этом направлении.