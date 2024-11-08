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В башкирском селе бродячие собаки нападают на людей

Жители Башкирии просят решить проблему с бродячими собаками.

Источник: Комсомольская правда

Жители села Ворошилово Иглинского района обратились к общественности с просьбой решить проблему бродячих животных. По словам местных жителей, во дворе многоэтажки проживает стая собак, которая регулярно нападает на людей.

— На сегодняшний день трагичных происшествий не было. Мы очень боимся, отлова собак дожидаемся неделю, — пишет в БашДТП пользователь.

По словам местных, собаки большие, а детей во дворе, которые могут быть подвергнуты опасности, очень много.

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