В башкирском селе бродячие собаки нападают на людей

Жители села Ворошилово Иглинского района обратились к общественности с просьбой решить проблему бродячих животных. По словам местных жителей, во дворе многоэтажки проживает стая собак, которая регулярно нападает на людей.
— На сегодняшний день трагичных происшествий не было. Мы очень боимся, отлова собак дожидаемся неделю, — пишет в БашДТП пользователь.
По словам местных, собаки большие, а детей во дворе, которые могут быть подвергнуты опасности, очень много.
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