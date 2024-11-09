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На улице Портовой ограничат движение на выходные

Разрешат ездить только общественному и специальному транспорту.

Движение на улице Портовой в Калининграде закроют на выходные. Об этом сообщает администрация города в пятницу, 8 ноября.

Ограничения введут, чтобы выполнить противоаварийные работы по восстановлению подпорной стенки. «С 9 до 23 часов 9 и 10 ноября закрывается движение по ул. Портовой от строения № 47 “а” до пересечения с двухъярусным мостом», — говорится в сообщении.

По улице разрешат ездить общественному и специальному транспорту. Однако автовладельцев просят выбирать альтернативные маршруты.

В Калининграде 3 ноября в районе «Ростех Арены» временно ограничат движение.