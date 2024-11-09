На улице Портовой ограничат движение на выходные

Ограничения введут, чтобы выполнить противоаварийные работы по восстановлению подпорной стенки. «С 9 до 23 часов 9 и 10 ноября закрывается движение по ул. Портовой от строения № 47 “а” до пересечения с двухъярусным мостом», — говорится в сообщении.