В выходные Башкирию накроет непогода

9 ноября ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь, по востоку метель, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывы до сильного, местами очень сильный ветер порывами до 25−27 м/с. Температура воздуха ночью −2,-7°, по юго-востоку до −12°, днем −2,+3°.