В выходные Башкирию накроет непогода

Местами по республике ожидается очень сильный ветер порывами до 25−27 м/с. В отдельных районах будет гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь, по востоку метель, предупреждает пресс-служба МЧС республики.
9 ноября ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь, по востоку метель, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывы до сильного, местами очень сильный ветер порывами до 25−27 м/с. Температура воздуха ночью −2,-7°, по юго-востоку до −12°, днем −2,+3°.
10 ноября будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −3,+2°.