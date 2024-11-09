Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные

«В воскресенье эхом уходящего циклонического вихря еще кое-где будут отзываться небольшие короткие дожди. В облаках появятся просветы, особенно в дневные часы. Ну и под утро в Симферополе будет + 4…7, по Крыму +3…8, а днем чуть потеплее, чем накануне, от +10 до +13 градусов в городе», — рассказал метеоролог.