Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные

«В субботу в ночь ситуация будет определяться влиянием высотного циклона. Соответственно, это постепенное натекание облачности, температура воздуха + 2…5 в Симферополе, по Крыму +2…7», — прогнозирует Тишковец.
В дневные часы, по его словам, будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди, что ограничит приток лучистой энергии солнца. В Симферополе днем ожидается не выше +11 градусов, по Крыму от +7 до + 12.
«В воскресенье эхом уходящего циклонического вихря еще кое-где будут отзываться небольшие короткие дожди. В облаках появятся просветы, особенно в дневные часы. Ну и под утро в Симферополе будет + 4…7, по Крыму +3…8, а днем чуть потеплее, чем накануне, от +10 до +13 градусов в городе», — рассказал метеоролог.
В общем по республике температура воздуха составит от +10 до +14 градусов, что вполне укладывается в рамки многолетней нормы, подчеркнул Тишковец.
Со следующей недели, по его словам, в Крыму установится типичная ноябрьская погода.
Резкое похолодание в Крыму в начале ноября было связано с приходом воздушных масс с севера, сообщил ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в Крыму в ноябре температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне.