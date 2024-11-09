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Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. На выходных в Крыму пройдут кратковременные дожди, из-за циклона будет сохраняться пасмурная погода. Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму дал ведущий специалист Центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 39% 761 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

«В субботу в ночь ситуация будет определяться влиянием высотного циклона. Соответственно, это постепенное натекание облачности, температура воздуха + 2…5 в Симферополе, по Крыму +2…7», — прогнозирует Тишковец.

В дневные часы, по его словам, будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди, что ограничит приток лучистой энергии солнца. В Симферополе днем ожидается не выше +11 градусов, по Крыму от +7 до + 12.

«В воскресенье эхом уходящего циклонического вихря еще кое-где будут отзываться небольшие короткие дожди. В облаках появятся просветы, особенно в дневные часы. Ну и под утро в Симферополе будет + 4…7, по Крыму +3…8, а днем чуть потеплее, чем накануне, от +10 до +13 градусов в городе», — рассказал метеоролог.

В общем по республике температура воздуха составит от +10 до +14 градусов, что вполне укладывается в рамки многолетней нормы, подчеркнул Тишковец.

Со следующей недели, по его словам, в Крыму установится типичная ноябрьская погода.

Резкое похолодание в Крыму в начале ноября было связано с приходом воздушных масс с севера, сообщил ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Крыму в ноябре температура воздуха ожидается около нормы, но на отрицательном фоне.