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Ростовчанам раскрыли пользу разговоров во время еды

Врач Калошина назвала ростовчанам неожиданную пользу разговоров во время еды.

Источник: Комсомольская правда

Врач назвала неожиданную пользу разговоров во время еды. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину. Специалист считает, что неторопливый прием пищи с размеренными разговорами поможет избежать переедания и сделать прием пищи не только приятным, но и здоровым.

Ведь, чем медленнее человек ест, тем меньше еды ему потребуется для насыщения. При этом, быстрый прием пищи мешает мозгу почувствовать насыщение.

— Нет ничего страшного, если вы даже съедите небольшое количество вредной пищи, но при этом в позитивной обстановке и тщательно ее пережевывая. Сделайте ваше блюдо объектом гастрономического наслаждения, а не чем-то, что в спешке закидываете в себя, — заверила специалист.