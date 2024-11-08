Ростовчанам раскрыли пользу разговоров во время еды

Врач назвала неожиданную пользу разговоров во время еды. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину. Специалист считает, что неторопливый прием пищи с размеренными разговорами поможет избежать переедания и сделать прием пищи не только приятным, но и здоровым.
Ведь, чем медленнее человек ест, тем меньше еды ему потребуется для насыщения. При этом, быстрый прием пищи мешает мозгу почувствовать насыщение.
— Нет ничего страшного, если вы даже съедите небольшое количество вредной пищи, но при этом в позитивной обстановке и тщательно ее пережевывая. Сделайте ваше блюдо объектом гастрономического наслаждения, а не чем-то, что в спешке закидываете в себя, — заверила специалист.